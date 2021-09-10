В Украине все иностранцы и люди без гражданства, которые законно находятся на территории страны, могут вакцинироваться от коронавируса так же как и украинские граждане.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Право на бесплатные прививки имеют иностранцы и люди без гражданства, которые постоянно проживают в Украине. А также люди, которые признаны беженцами или людьми, которые нуждаются в дополнительной защите.

— Они могут записаться на прививку в ближайший пункт прививки или центр вакцинации онлайн или по их контактным телефонам. Перечень и контакты центров и пунктов можно найти на сайте или по номеру 0 800 60 20 19, — отметили в Минздраве.

Также в министерстве добавили, что для иностранцев и людей без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться за счет собственных средств, средств добровольного медицинского страхования или иных источников, не запрещенных законодательством. Но сама вакцина от Covid-19 — бесплатная.

Иностранцы и лица без гражданства, которые временно находятся в Украине, в подтверждение первой прививки получают справку 063/о Карта профилактических прививок.

Также они могут получить Международное свидетельство о вакцинации от коронавируса, если вакцинируются двумя дозами вакцины. Документ можно забрать у врача проводившего прививку, или, если есть декларация с семейным врачом, то получить у него.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине сейчас есть 12,5 млн доз вакцины против коронавируса. Также до конца года еженедельно будут поступать дополнительные партии.

С начала вакцинальной кампании в страну привезли уже более 22 млн доз вакцины. Из них 10,5 млн использовали.

За сутки, 9 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 173 615 людей. Одну дозу получили 67 042 человека, полностью иммунизированы — 106 573 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 5 789 254 человека, из них получили одну дозу – 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 407 825 прививок.