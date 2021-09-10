В Україні усі іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території країни, можуть вакцинуватися від коронавірусу так само як і українські громадяни.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Право на безоплатне щеплення мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

– Вони можуть записатися на щеплення до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами. Перелік і контакти центрів та пунктів можна знайти на сайті або за номером 0 800 60 20 19, – зазначили у МОЗ.

Також у міністерстві додали, що для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медичні послуги мають покриватись за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством. Але сама вакцина від Covid-19 – безоплатна.

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в України, на підтвердження першого щеплення отримують довідку 063/о Карта профілактичних щеплень.

Також вони можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу, якщо вакцинуються двома дозами вакцини. Документ можна забрати у лікаря який проводив щеплення, або, якщо є декларація з сімейним лікарем, то отримати в нього.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в Україні зараз є 12,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Також до кінця року щотижня надходитимуть додаткові партії.

Від початку вакцинальної кампанії у країну привезли вже понад 22 млн доз вакцини. З них 10,5 млн використали.

За добу, 9 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 173 615 людей. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані – 106 573 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень.