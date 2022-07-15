Во Львове между Украиной и Европейским Союзом подписано соглашение о сотрудничестве в медицинской сфере.

Один из важных пунктов документа является поиск партнеров для строительства реабилитационного центра по проекту Незламні во Львове, в котором будет оказываться надлежащая медицинская помощь всем пострадавшим в результате военных действий РФ украинцам.

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, соглашение позволит Украине получать дополнительное медицинское финансирование. Также министр здравоохранения Украины сможет обращаться напрямую к министрам стран Европейского Союза.

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– Сегодня состоялось историческое событие. Это соглашение позволяет системе здравоохранения интегрироваться в европейское пространство. Мы своим трудом, своей преданностью показали, что мы являемся европейцами, что у нас ценности европейские. Сегодня Европа показала, что считает нас своей семьей, — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовой подчеркнул, что этот меморандум будет способствовать строительству Национального реабилитационного центра Незламні во Львове.

— Рад, что Львов стал городом, с которого начинается новая медицинская история европейской Украины, — сказал Андрей Садовой.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Минздрав