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Інтегруємось в європейську медицину: у Львові підписано угоду про співпрацю між Україною та ЄС

15 Липня 2022, 19:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
меморандум з ЄС

У Львові між Україною та Європейським Союзом підписано угоду про співпрацю у медичній сфері.

Один із важливих пунктів документа є пошук партнерів для будівництва реабілітаційного центру за проєктом Незламні у Львові, у якому надаватиметься належна медична допомога всім українцям, які постраждали внаслідок військових дій РФ.

За словами єврокомісарки з питань охорони здоров’я Стелли Кіріакідес, угода дозволить Україні отримувати додаткове медичне фінансування. Також міністр охорони здоров’я України зможе звертатись напряму до міністрів країн Європейського Союзу.

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– Сьогодні маємо історичну подію. Ця угода дозволяє системі охорони здоров’я інтегруватись у європейський простір. Ми своєю працею, своєю відданістю показали, що ми є європейцями, що в нас цінності європейські. Сьогодні  Європа показала, що вважає нас своєю родиною, – зауважив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що цей меморандум сприятиме будівництву Національного реабілітаційного центру Незламні у Львові.

 – Радий, що Львів став містом, з якого починається нова медична історія європейської України, – сказав Андрій Садовий.

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Джерело: Львівська міська рада

Фото: МОЗ

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лікування
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