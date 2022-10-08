На этой неделе еще 28 пострадавших украинцев эвакуированы в больницы Германии, Норвегии, Австрии, Нидерландов, Польши, Швеции и Ирландии.

В результате разрушения медучреждений во время боевых действий и обстрелов оказание медицинской помощи на востоке и прифронтовых территориях существенно усложнено.

Именно поэтому медицинские эвакуационные рейсы продолжаются, а пострадавшие украинцы могут пройти лечение и/или реабилитацию за границей.

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В настоящее время эвакуированы пациенты с минно-взрывными ранениями. В частности, житель Бучи, Киевской области, подорвавшийся на мине и раненые с восточных и прифронтовых территорий. В группе также есть гражданские лица с онко- и хроническими заболеваниями.

Все они транспортированы за границу для продолжения специализированного лечения и последующей реабилитации.

Международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Минздрава Украины обеспечивают перемещение пациентов от больниц на прифронтовых территориях через львовский медицинский хаб к аэродрому в Польше.

Далее воздушными госпиталями или специальным авиатранспортом украинцев доставляют в определенные клиники для специализированного лечения.

Фото: Минздрав