В Украине в результате агрессии РФ ежедневно растет число граждан, пострадавших из-за боевых действий и нуждающихся в специализированном лечении и последующей реабилитации.

С первых дней полномасштабной войны пострадавших украинцев с помощью международных партнеров, Еврокомиссии, при поддержке ВОЗ, правительства Польши, БО Врачи без границ, БФ Медицинская миссия, транспортные бригады парамедиков из Польши, Германии и других стран эвакуируют, оказывают оперативно медицинскую помощь и сопровождают пациентов до больниц.

– Сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку всего цивилизованного мира, – отметила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак. — Мы безгранично благодарны партнерам за возможность направлять пострадавших украинцев за границу на специализированное лечение и реабилитацию.

По словам Ирины Микичак, уже около 2 тыс. наших граждан эвакуированы из разных регионов Украины в клиники Европы, из которых более 500 – это онкобольные дети.

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Механизм эвакуационных рейсов работает с начала войны. Международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Министерства обеспечивают транспортировку пациентов от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб к аэродрому в Польше.

Затем эстафету подхватывают воздушные госпитали или специальный авиатранспорт, которым украинцев транспортируют в страны Европы для специализированного лечения.

Кроме того, МЗ благодаря партнерству с КНП Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (Львов) и St. Jude Children’s Research Hospital в рамках реализации программы SAFER Ukraine эвакуируют украинских детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями для лечения в США, Канаду и более 14 европейских стран.

Обычно эвакуации за границу подлежат взрослые и дети с комбинированными тяжелыми минно-взрывными травмами, ожогами, онкобольными пациентами и пациентами с заболеваниями, требующими специализированного лечения.

Страны-партнеры, принимающие наших граждан: Германия, Франция, Ирландия, Италия, Дания, Швеция, Румыния, Люксембург, Бельгия, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Литва, Финляндия, Польша, Чехия, Норвегия и другие.

Лечить таких пациентов в Украине либо сложно, либо невозможно из-за разрушенной или поврежденной инфраструктуры. Поэтому поддержка мира в такое сверхсложное время является важным делом.

Также Ирина Микичак рассказала, что существуют минимум три маршрута, по которым пострадавшие граждане Украины могут быть отправлены на лечение:

Через семейного врача, руководствуясь критериями направления граждан Украины для лечения за границу, принимает соответствующее решение и информирует Минздрав. Через командование Медицинских сил Украины, которые также присылают заключение о необходимости направления пациента на лечение и другие документы в Министерство. Через подачу личной заявки на сайте Минздрава. Министерство ввело эту дополнительную возможность подать заявку на эвакуацию, ведь из-за военных действий многие люди не всегда имеют связь с семейным врачом.

Тяжелобольные украинцы или получившие травмы в результате войны могут самостоятельно подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации. Для этого на сайте Министерства здравоохранения Украины в разделе Гражданам следует заполнить соответствующую заявку.

Все эвакуационные рейсы, организованные Минздравом в сотрудничестве с Еврокомиссией, из самых горячих точек в более безопасные регионы Украины и направление на лечение за границу проводят абсолютно на безвозмездной основе. Расходы за столь дорогостоящее лечение взяли на себя правительства стран-партнеров.

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В рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины с Министерством здравоохранения Республики Польша и представителями Европейской комиссии в Жешуве открыт специальный медицинский хаб для украинских пациентов, эвакуированных на лечение в европейские клиники.

Там есть все необходимые условия, чтобы пациенты смогли безопасно отдохнуть или заночевать при транспортировке по эвакуационному маршруту, есть и медицинские работники, которые при необходимости оказывают медицинскую помощь.

Фото: Врачи без границ