– Сьогодні Україна отримує безпрецедентну підтримку всього цивілізованого світу, – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак. – Ми безмежно вдячні партнерам за можливість направляти постраждалих українців за кордон на спеціалізоване лікування та реабілітацію.

За словами Ірини Микичак, вже близько двох тис. наших громадян евакуйовано з різних регіонів України до клінік Європи, з яких понад 500 – це онкохворі діти.

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Механізм евакуаційних рейсів працює від початку війни. Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги Міністерства забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі.

Далі естафету підхоплюють повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт, яким українців транспортують в країни Європи для спеціалізованого лікування.

Крім того, МОЗ завдяки партнерству з КНП Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (Львів) та St. Jude Children’s Research Hospital у межах реалізації програми SAFER Ukraine евакуюють українських дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами на лікування в США, Канаду та понад 14 європейських країн.

Зазвичай евакуації за кордон підлягають дорослі та діти з комбінованими важкими мінно-вибуховими травмами, опіками, онкохворі пацієнти та пацієнти із захворюваннями, які потребують спеціалізованого лікування.

Країни-партнери, що приймають наших громадян: Німеччина, Франція, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Норвегія, Литва, Фінляндія, Польща, Чехія, Норвегія та інші.

Лікувати таких пацієнтів в Україні або складно, або неможливо через зруйновану чи пошкоджену інфраструктуру. Тому, підтримка світу у такий надскладний час є надважливою справою.

Також Ірина Микичак розповіла, що існують мінімум три маршрути, за якими постраждалі громадяни України можуть бути відправлені на лікування:

Через сімейного лікаря, який, керуючись критеріями направлення громадян України для лікування за кордон, приймає відповідне рішення та інформує МОЗ. Через командування Медичних сил України, які також надсилають висновок про необхідність направлення пацієнта на лікування та інші документи до Міністерства. Через подання особистої заявки на сайті МОЗ. Міністерство запровадило цю додаткову можливість подати заявку на евакуацію, адже через воєнні дії багато людей не завжди мають зв’язок із сімейним лікарем.

Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації. Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі Громадянам слід заповнити відповідну заявку.

Всі евакуаційні рейси, організовані МОЗ у співпраці з Єврокомісією, з найгарячіших точок до більш безпечних регіонів України та направлення на лікування за кордон проводять абсолютно на безоплатній основі. Видатки за таке дороговартісне лікування взяли на себе уряди країн-партнерів.

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У рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України з Міністерством охорони здоров’я Республіки Польща та представниками Європейської комісії у Жешуві відкрито спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до європейських клінік.

Там є всі необхідні умови, щоб пацієнти змогли безпечно перепочити або заночувати під час транспортування за евакуаційним маршрутом, є й медичні працівники, які за необхідності надають медичну допомогу.

Фото: Лікарі без кордонів