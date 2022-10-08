Цього тижня ще 28 постраждалих українців евакуйовані до лікарень Німеччини, Норвегії, Австрії, Нідерландів, Польщі, Швеції та Ірландії.

Внаслідок руйнування медзакладів під час бойових дій та обстрілів надання медичної допомоги на сході та на прифронтових територіях суттєво ускладнені.

Саме тому медичні евакуаційні рейси тривають, а постраждалі українці мають змогу пройти лікування та/або реабілітацію за кордоном.

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Нині евакуйовано пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями. Зокрема, житель Бучі, Київської області, який підірвався на міні, та поранені зі східних і прифронтових територій. У групі також є цивільні особи з онко- та хронічними захворюваннями.

Всі їх транспортували за кордон для продовження спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації.

Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують переміщення пацієнтів від лікарень на прифронтових територіях через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі.

Далі повітряними госпіталями чи спеціальним авіатранспортом українців доправляють у визначені клініки для спеціалізованого лікування.

Фото: МОЗ