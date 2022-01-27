Правительство Израиля обнародовало статистику, согласно которой в стране наблюдается резкий рост количества новых случаев Covid-19. По состоянию на сегодня, 27 января, коронавирусная инфекция диагностирована у более 450 тыс. человек.

— Утром в четверг, 27 января, Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет пятая волна эпидемии, — сообщило одно из ведущих изданий страны.

Согласно статистики, за весь период с начала пандемии в Израиле было зафиксировано свыше 2,5 млн инфицирований Covid-19. За минувшие сутки было зарегистрировано почти 68 тыс. заражений.

— Пока неясно, пройден ли пик, но число зараженных за последний день заметно снизилось, — пишет издание.

Учет инфицированных Covid-19 ведется согласно результатам ПЦР-тестов и тестов в пунктах проверок. Положительные результаты домашнего тестирования учитываются только в том случае, если они подтверждены в пунктах проверок.

При этом уточняется, что в Израиле:

8 529 заболевших Covid-19 умерли (+27 за сутки)

2 146 791 выздоровели

2 364 госпитализированы (+68 за сутки)

Состояние 923 пациентов (+35 за сутки; 0,17% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 200 (+13) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 38% зараженных Covid-19 — в возрастной категории 0-19 лет, 10% — старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет.

Источник: Newsru.co.il