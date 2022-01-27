Уряд Ізраїлю оприлюднив статистику, згідно з якою в країні спостерігається різке зростання кількості нових випадків Covid-19. Станом на сьогодні, 27 січня, коронавірусна інфекція діагностована у понад 450 тис. осіб.

– Вранці в четвер, 27 січня, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю опублікувало нові дані щодо епідемії коронавірусу. Йде п’ята хвиля епідемії, – повідомило одне з провідних видань країни.

Згідно зі статистикою, за весь період від початку пандемії в Ізраїлі було зафіксовано понад 2,5 млн інфікувань Covid-19. За минулу добу було зареєстровано майже 68 тис. заражень.

– Поки неясно, чи пройдено пік, але число заражених за останній день помітно знизилося, – пише видання.

Облік інфікованих Covid-19 ведеться згідно з результатами ПЛР-тестів і тестів в пунктах перевірок. Позитивні результати домашнього тестування враховуються тільки в тому випадку, якщо вони підтверджені в пунктах перевірок.

При цьому уточнюється, що в Ізраїлі:

8 529 хворих на Covid-19 померли (+27 за добу)

2 146 791 одужали

2 364 госпіталізовані (+68 за добу)

Стан 923 пацієнтів (+35 за добу; 0,17% від поточного числа заражених) оцінюється лікарями як важкий, 200 (+13) підключені до апаратів ШВЛ або ЕКМО.

Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, 38% заражених Covid-19 – у віковій категорії 0-19 років, 10% – старше 60 років. При цьому 84% тяжкохворих старше 60 років.