В США от тяжелого недоедания умерла женщина из Конго, после того, как было обнаружено, что так называемый “каменный ребенок” блокирует ее кишечник.

В результате редкого заболевания 50-летняя конголезская женщина в течение девяти лет носила в своем теле кальцифицированный плод, называемый литопедион.

Прибыв в США, конголезская беженка обратилась в больницу с жалобами на спазмы желудка, несварение и ощущение бульканья после еды.

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Сканирование выявило мертвый 28-недельный плод, застрявший в нижней части ее живота, который давил на кишечник.

Однако женщина отказалась от операции по удалению новообразования, заявив, что у нее “нет в сердце этого делать”.

В журнале Journal of Medical Case Reports врачи заявили, что пациентка считает, что ее состояние здоровья связано с заклинанием, которое кто-то в Танзании наложил на нее.

Девятью годами ранее, когда она впервые поняла, что потеряла ребенка, медицинские работники лагеря беженцев обвинили маму в “злых делах”, убийстве своего ребенка и употреблении наркотиков.

Эта встреча заставила ее бояться медиков, и с этого момента она отказывалась от любого лечения.

Женщина заверила медицинскую бригаду США, что сообщит, когда будет готова. Я не боюсь смерти, заявила женщина.

Но всего через 14 месяцев она умерла от недоедания после того, как плод заблокировал ее кишечник.

Врачи заявили, что этот случай подчеркнул неблагоприятное воздействие “медицинского недоверия”.

В статье 1996 года в Журнале Королевского медицинского общества, написано, что в медицинской литературе было описано только 290 случаев литопедиона.

Самый ранний из них принадлежит 68-летней француженке мадам Коломб Шатри. После ее смерти в 1582 году, при вскрытии было обнаружено, что она носит в брюшной полости полностью развитого каменного младенца.

“атри, чей живот, как говорили, был “опухшим, твердым и болезненным на протяжении всей ее жизни», вынашивала своего каменного ребенка 28 лет.

Еще в 2013 году пожилая колумбийская женщина была ошеломлена, когда обратилась к врачу с болью в области таза, и ей сказали, что боль вызвана 40-летним “каменным младенцем”.

В 2009 году 92-летней китаянке Хуан Ицзюнь удалили каменного младенца, которого она носила более полувека.