У США від важкого недоїдання померла жінка з Конго, після того, як було виявлено, що так звана “кам’яна дитина” блокує її кишечник.

Внаслідок рідкісного захворювання 50-річна конголезька жінка протягом дев’яти років носила у своєму тілі кальцифікований плід, званий літопедіон.

Прибувши до США, конголезька біженка звернулася до лікарні зі скаргами на спазми шлунка, нетравлення та відчуття булькання після їжі.

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Сканування виявило мертвий 28-тижневий плід, що застряг у нижній частині її живота, який тиснув на кишечник.

Однак жінка відмовилася від операції з видалення новоутворення, заявивши, що у неї “немає в серці це робити”.

У журналі Journal of Medical Case Reports лікарі заявили, що пацієнтка вважає, що її стан здоров’я пов’язаний із заклинанням, яке хтось у Танзанії наклав на неї.

Дев’ятьма роками раніше, коли вона вперше зрозуміла, що втратила дитину, медичні працівники табору біженців звинуватили маму у “злих справах”, вбивстві своєї дитини та вживанні наркотиків.

Ця зустріч змусила її боятися медиків і з цього моменту вона відмовлялася від будь-якого лікування.

Жінка запевнила медичну бригаду США, що повідомить, коли буде готова. Я не боюсь смерті, заявила жінка.

Але через 14 місяців вона померла від недоїдання після того, як плід заблокував її кишечник.

Лікарі заявили, що цей випадок наголосив на несприятливому впливі “медичної недовіри”.

У статті 1996 року в Журналі Королівського медичного товариства написано, що в медичній літературі було описано лише 290 випадків літопедіона.

Найраніший із них належить 68-річній француженці мадам Коломб Шатрі. Після її смерті в 1582 році, при розтині було виявлено, що вона носить у черевній порожнині повністю розвинене кам’яне немовля.

Шатрі, чий живіт, як казали, був “опухлим, твердим і болючим протягом усього її життя», виношувала свою кам’яну дитину 28 років.

Ще в 2013 році літня колумбійська жінка була приголомшена, коли звернулася до лікаря з болем у ділянці тазу, і їй сказали, що біль викликаний 40-річним “кам’яним немовлям”.

У 2009 році 92-річній китаянці Хуан Іцзюнь видалили кам’яне немовля, яке вона носила понад півстоліття.