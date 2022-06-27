Медики лікарні Св. Луки Першого медичного об’єднання Львова не лише врятували життя 29-річній Діані, а й дали надію в майбутньому вдруге стати мамою.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Тривалий час жінку турбували гормональні зміни. Голос став грубим, на обличчі почало рости волосся, а настрій стрибав, як на американських гірках, – розповідають вони історію хвороби.

Лікар, до якого раніше зверталася Діана, призначив обстеження, однак вона знехтувала УЗД, а отже й можливістю вчасно діагностувати пухлину.

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Лише, коли місяць тому почала впадати в депресію, вирішила повністю обстежитися і була приголомшена: у неї пухлина надниркової залози. Саме вона була причиною гормонального збою в організмі жінки.

Через пухлину Діана, яка мріє про дитину, не могла завагітніти вдруге. Єдиним виходом було – видалити новоутворення.

У Луцьку, де живе жінка, лікарі її проконсультували і направили до Львова.

Пухлину пацієнтці видалили лапароскопічно, тобто через маленький розріз. Операція тривала більше чотирьох годин. Через великого розміру новоутворення, 15 см, що для пухлин надниркової залози рідкість, орган зберегти, на жаль, не вдалося.

З хороших новин: пухлина виявилася доброякісною. Зараз Діана проходить реабілітацію і, як тільки гормони стабілізуються, лікарі дозволять їй завагітніти.

Джерело: ПМО Львова