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Огромная опухоль превращала ее в мужчину: во Львове спасли женщину и подарили шанс на материнство

27 июня 2022, 13:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пухлина

Медики больницы Св. Луки Первого медицинского объединения Львова не только спасли жизни 29- летней Диане, но и дали надежду в будущем во второй раз стать мамой.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook

— Длительное время женщину беспокоили гормональные изменения. Голос стал грубым, на лице начали расти волосы, а настроение прыгало как на американских горках, — раасказывают они историю болезни.

Врач, к которому ранее обращалась Диана, назначил обследование, однако она пренебрегла УЗИ, а следовательно и возможностью вовремя диагностировать опухоль.

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Лишь, когда месяц назад начала впадать в депрессию, решила полностью обследоваться и была ошеломлена: у нее опухоль надпочечника. Именно она была причиной гормонального сбоя в организме женщины.

Из-за опухоли Диана, мечтающая о ребенке, не могла забеременеть во второй раз. Единственным выходом было — удалить новообразование.

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В Луцке, где живет женщина, врачи ее проконсультировали и направили во Львов.

Опухоль пациентке удалили лапароскопически, то есть через маленький разрез. Операция длилась более четырех часов. Из-за большого размера новообразования, 15 см, что для опухолей надпочечника редкость, орган сохранить, к сожалению, не удалось.

Из хороших новостей: опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас Диана проходит реабилитацию и, как только гормоны стабилизируются, врачи позволят ей забеременеть.

Источник: ПМО Львова

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Женщина и мужчина Львов Медики Операция
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