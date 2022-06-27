Медики обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит у Львові мають намір сформувати штучний стравохід дитині, яка народилася з важкою аномалією розвитку.

Про це на своїй сторінці Facebook розповіли співробітники клініки.

– Новонароджений хлопчик з рідкісною формою атрезії стравоходу вже переніс кілька операцій, але, щоб жити, як усі діти, в майбутньому на нього чекає його головне оперативне втручання, – відмічають медики.

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І пояснюють, що Данилко народився з порушеним ковтанням й пінистими виділеннями з ротової порожнини. Після проведених обстежень була діагностована одна з найважчих вад розвитку – атрезія стравоходу.

Додаткові обстеження вказали на відсутність пневматозу шлунково-кишкового тракту, що свідчить про безфістульну форму атрезії стравоходу.

За статистикою, така патологія трапляється лише у 10% новонароджених. Виявити її внутрішньоутробно під час ультразвукового дослідження практично неможливо.

Хірургами клініки за життєвими показаннями були проведені паліативні втручання, щоб дитина в першу чергу могла отримувати харчування для росту й розвитку, а також для запобігання попадання слини в дихальні шляхи.

– В першу чергу ми наклали гастростому, через яку дитина буде отримувати їжу, щоб набирати вагу й розвиватися. Іншого шляху у нас не було, – розповів керівник Клініки хірургії з центрами торакальної хірургії, нефрологічної хірургії та реконструктивної урології Олег Ленов.

Він зазначив, що пізніше було проведено оперативне втручання, щоб запобігти потраплянню слини в легені, що викликає запальні процеси й призводить до летальності.

Сьогодні двотижнева дитина знаходиться в Центрі постінтенсивного виходжування новонароджених і недоношених дітей Охматдиту, де проходить комплексне лікування, спостерігається динаміка ваги дитини, коригується харчування.

– Надалі ми плануємо радикальну корекцію вродженої вади у дитини – формування штучного стравоходу, що передбачає переміщення частини кишечника з черевної порожнини в грудну клітку. Таким чином ми відновимо частину відсутнього стравоходу у дитини, – додав Ленов.

Зі слів лікарів, після цієї корекції стравоходу дитина зможе абсолютно нормально надалі розвиватися й вести звичний спосіб життя.

Джерело: Охматдет Львов