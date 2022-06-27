Медики Областной детской клинической больницы Охматдет во Львове намерены сформировать искусственный пищевод ребенку, который родился с тяжелой аномалией развития.

Об этом на своей странице Facebook рассказали сотрудники клиники.

— Новорожденный мальчик с редкой формой атрезии пищевода уже перенес несколько операций, но, чтобы жить, как все дети, в будущем его ждет его главное оперативное вмешательство, — отмечают медики.

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И объясняют, что Данилка родился с нарушенным глотанием и пенистыми выделениями из ротовой полости. После проведенных обследований был диагностирован один из самых тяжелых пороков развития – атрезия пищевода.

Дополнительные обследования указали на отсутствие пневматоза желудочно-кишечного тракта, что свидетельствует о бесфистульной форме атрезии пищевода.

По статистике, такая патология случается лишь у 10% новорожденных. Обнаружить ее внутриутробно во время ультразвукового исследования практически невозможно.

Хирургами клиники по жизненным показаниям были проведены паллиативные вмешательства, чтобы ребенок в первую очередь мог получать питание для роста и развития, а также для предотвращения попадания слюны в дыхательные пути.

— В первую очередь мы наложили питательную гастростому, через которую ребенок будет получать пищу, чтобы набирать вес и развиваться. Другого пути у нас не было, — рассказал руководитель Клиники хирургии с центрами торакальной хирургии, нефрологической хирургии и реконструктивной урологии Олег Ленов.

Он отметил, что позже было проведено оперативное вмешательство, чтобы предотвратить попадание слюны в легкие, что вызывает воспалительные процессы и приводит к летальности.

Сегодня двухнедельный ребенок находится в Центре постинтенсивного выхаживания новорожденных и недоношенных детей Охматдета, где проходит комплексное лечение, наблюдается динамика веса ребенка, корректируется питание.

— В дальнейшем мы планируем радикальную коррекцию врожденного порока у ребенка – формированию искусственного пищевода, что предполагает перемещение части кишечника из брюшной полости в грудную клетку. Таким образом мы восстановим часть отсутствующего пищевода у ребенка, — добавил Ленов.

Со слов врачей, после этой коррекции пищевода ребенок сможет абсолютно хорошо в дальнейшем развиваться и вести привычный образ жизни.

Источник: Охматдет Львов