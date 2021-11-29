В Украине по состоянию на 29 ноября в желтую зону карантина входят четыре области. Среди них — Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В то же время в оранжевую зону перешла Закарпатская область, где показатель уровня госпитализации Covid-больных не соответствует норме. Он составляет 62,7, норма — менее 60 на 100 тыс. населения. Также в эту зону входит Полтавская область.

В красной зоне находятся 18 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

Сейчас уровень заболеваемости Covid-19 в Украине постепенно снижается и составляет 524 на 100 тыс. населения (при норме менее 75).

Уровень госпитализаций с Covid-19 составляет 56,7 на 100 тыс. населения, что в пределах нормы. В Киеве этот показатель находится на уровне 53,1 на 100 тыс. населения.

Ни в одном регионе не превышен уровень загруженности коек с кислородом для больных Covid-19.

По состоянию на 27 ноября коронавирус в Украине зафиксировали у 5 804 человек. Выздороветь удалось 10 477 людям, а умерли – 297 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и г. Киев (431). Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.