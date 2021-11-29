В Україні станом на 29 листопада до жовтої зони карантину входять чотири області. Серед них – Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Водночас до помаранчевої зони перейшла Закарпатська область, де показник рівня госпіталізації Covid-хворих не відповідає нормі. Він становить 62,7, норма – менш як 60 на 100 тис. населення. Також до цієї зони входить Полтавська область.

У червоній зоні перебувають 18 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

Зараз рівень захворюваності на Covid-19 в Україні поступово знижується та становить 524 на 100 тис. населення (за норми менш як 75).

Рівень госпіталізацій з Covid-19 становить 56,7 на 100 тис. населення, що у межах норми. У Києві цей показник перебуває на рівні 53,1 на 100 тис. населення.

У жодному регіоні не перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем для хворих на Covid-19.

Станом на 27 листопада коронавірус в Україні зафіксували у 5 804 людей. Одужати вдалося 10 477 людям, а померли – 297 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431). Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.