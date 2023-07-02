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Конец эпохи Covid-карантина: статистика смертности в Украине за три года пандемии

2 июля 2023, 08:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

Вчера, 1 июля, в Украине завершилось действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Такое решение на днях приняло правительство страны.

— Ранее заявление о том, что пандемия Covid-19 больше не является чрезвычайной ситуацией, обнародовала Всемирная организация здравоохранения, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Вывод сделали на основе мировой тенденции к снижению уровней смертности от Covid-19, общего количества госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии, а также учитывая возникший в основном высокий уровень иммунитета населения к SARS-CoV-2, благодаря массовой вакцинации.

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Как сообщается, карантин в Украине длился более трех лет – с марта 2020. Статистика этого периода такова.

Количество подтвержденных случаев: 5 562 748

среди них:

  • детей – 417 802;
  • медицинских работников – 154 637;
  • вакцинированных лиц – 574 416.

Умерли: 112 478 человек

среди них:

  • дети – 89;
  • медицинские работники – 1256.

Количество проведенных исследований: 36 408 373

— В то же время, важно помнить, что Covid-19 никуда не исчезает, а SARS-CoV-2 будет циркулировать в дальнейшем. Однако болезнь перешла в группу сезонных заболеваний как грипп, — отмечают в Минздраве.

Следовательно, отмена карантина не отменяет вакцинацию – она остается единственным способом предотвратить тяжелое течение заболевания, осложнений и смерти.

В Украине прививки против Covid-19 остаются рекомендованными и безвозмездными. Страна снабжена вакциной в рамках программы COVAX на 2024 год.

Источник
Минздрав
Теги
Адаптивний карантин Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины пандемія Смерть статистика
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