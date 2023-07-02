Вчера, 1 июля, в Украине завершилось действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Такое решение на днях приняло правительство страны.
— Ранее заявление о том, что пандемия Covid-19 больше не является чрезвычайной ситуацией, обнародовала Всемирная организация здравоохранения, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Вывод сделали на основе мировой тенденции к снижению уровней смертности от Covid-19, общего количества госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии, а также учитывая возникший в основном высокий уровень иммунитета населения к SARS-CoV-2, благодаря массовой вакцинации.
Как сообщается, карантин в Украине длился более трех лет – с марта 2020. Статистика этого периода такова.
Количество подтвержденных случаев: 5 562 748
среди них:
- детей – 417 802;
- медицинских работников – 154 637;
- вакцинированных лиц – 574 416.
Умерли: 112 478 человек
среди них:
- дети – 89;
- медицинские работники – 1256.
Количество проведенных исследований: 36 408 373
— В то же время, важно помнить, что Covid-19 никуда не исчезает, а SARS-CoV-2 будет циркулировать в дальнейшем. Однако болезнь перешла в группу сезонных заболеваний как грипп, — отмечают в Минздраве.
Следовательно, отмена карантина не отменяет вакцинацию – она остается единственным способом предотвратить тяжелое течение заболевания, осложнений и смерти.
В Украине прививки против Covid-19 остаются рекомендованными и безвозмездными. Страна снабжена вакциной в рамках программы COVAX на 2024 год.