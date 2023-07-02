Учора, 1 липня, в Україні завершилася дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. Таке рішення днями ухвалив уряд країни.

– Раніше заяву про те, що пандемія Covid-19 більше не є надзвичайною ситуацією, оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров’я, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Висновок зробили на основі світової тенденції до зниження рівнів смертності від Covid-19, загальної кількості госпіталізацій, зокрема до відділень інтенсивної терапії, а також з огляду на виниклий здебільшого високий рівень імунітету населення до SARS-CoV-2, завдяки масовій вакцинації.

Як повідомляється, карантин в Україні тривав понад три роки – з березня 2020. Статистика цього періоду така.

Кількість підтверджених випадків: 5 562 748

серед них:

дітей – 417 802;

медичних працівників – 154 637;

вакцинованих осіб – 574 416.

Померли: 112 478 осіб

серед них:

діти — 89;

медичні працівники — 1256.

Кількість проведених досліджень: 36 408 373

– Водночас, важливо пам’ятати, що Covid-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Однак хвороба перейшла до групи сезонних захворювань як грип, – наголошують у МОЗ.

Відтак, скасування карантину не скасовує вакцинацію – вона залишається єдиним способом запобігти тяжкому перебігу захворювання, ускладненням і смерті.

В Україні щеплення проти Covid-19 залишаються рекомендованими та безоплатними. Країна забезпечена вакциною в межах програми COVAX на 2024 рік.