Не успела как следует стартовать правительственная программа єПідтримка по выплате вознаграждения за полученные прививки от Covid-19, как в интернет-пространстве появились “коммерческие” предложения типа: продам 1 000 за вакцинацию за 600 гривен.

Рискнем предположить, что способы обмена “Вовиной тысячи” начнут множиться в самых разных вариациях вплоть до натурального обмена. Их, скорее всего, будут активно генерировать те, кому ни книги, ни кино, ни театр, ни спортзал, ни поездки в интересные места Украины совершенно не нужны.

Напомним, что со вчерашнего дня, с 19 декабря, в Украине началась полномасштабная кампания поддержки отечественного бизнеса, который больше всего пострадал от карантинных ограничений.

В программе смогут участвовать совершеннолетние граждане с полным курсом вакцинации, который подтверждается соответствующим сертификатом в мобильном приложении Дія.

В рамках программы граждане смогут получить от государства поддержку в размере 1000 гривен.

За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

По предварительным подсчетам участие в программе примут больше 6 тыс. предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.

Источник: OLX