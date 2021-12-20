Не встигла як слід стартувати урядова програма з виплати винагороди за отримані щеплення від Covid-19, як в Інтернет-просторі з’явилися “комерційні” пропозиції типу: продам 1 000 за вакцинацію за 600 гривень.

Ризикнемо припустити, що способи обміну “Вовиної тисячі” почнуть множитися в різних варіаціях аж до натурального обміну. Їх, найімовірніше, будуть активно генерувати ті, кому ні книги, ні кіно, ні театр, ні спортзал, ні поїздки в цікаві місця України абсолютно не потрібні.

Нагадаємо, що з учорашнього дня, з 19 грудня, в Україні розпочалася повномасштабна кампанія підтримки вітчизняного бізнесу, який найбільше постраждав від карантинних обмежень.

У програмі зможуть брати участь повнолітні громадяни з повним курсом вакцинації, який підтверджується відповідним сертифікатом в мобільному застосунку Дія.

У рамках програми громадяни зможуть отримати від держави підтримку в розмірі 1000 гривень.

За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для подорожей всередині країни – на внутрішні авіа- і залізничні рейси, а також придбати книги.

За попередніми підрахунками участь у програмі візьмуть понад 6 тис. підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень.

Джерело: OLX