В Украине начало выхода регионов из красного уровня эпидемической опасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 16 ноября. Так, в ряде областей уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом.

— С начала установления красного уровня эпидемической опасности в первом регионе, а именно Херсонской области, прошло 30 дней. Это фактически такое же время, как и в прошлую волну, то есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами, — отметил Ляшко.

По состоянию на 16 ноября система здравоохранения имеет более 78 тыс. коек, выделенных под больных коронавирусом. Из них занято более 49 тыс. коек. Всего в стране процент занятых коек с кислородом составляет 64%.

Сейчас 18 областей находятся в красной зоне карантина из-за высокого уровня заболеваемости Covid-19. Также с 18 ноября в этот уровень войдет Винницкая область.

Сейчас в регионе по крайней мере одну дозу вакцины получили 36% людей старше 18 лет. Этот показатель ниже среднего в Украине.

За прошлые сутки, 15 ноября, в Украине вакцинировались от коронавируса 268 088 людей. Одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек.