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Каждый третий! Как часто переболевшие страдали от длительного Covid-19

29 сентября 2021, 12:16 Людмила Грубнік
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Источник: Depositphotos

У каждого третьего человека, который переболел коронавирусом, фиксируется хотя бы один симптом длительного Covid-19.

При этом признаки болезни могут наблюдаться в течение довольно длительного времени — до трех и даже шести месяцев.

К таким выводам пришли исследователи из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC).

В их эксперименте приняли участие 270 тыс. человек, переболевших коронавирусом в США.

Согласно результатам исследования, у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом болезни через три месяца или даже через полгода.

Специалисты назвали наиболее частые признаки болезни:

  • проблемы с дыхательной функцией;
  • постоянная усталость;
    различные боли в теле;
  • излишняя тревожность;
  • депрессия.
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Коронавирус — опасное заболевание, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому его нужно вовремя диагностировать и правильно лечить. В этом помогут лишь специалисты, поэтому не стоит заниматься самолечением.

Источник
The Guardian
Теги
Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження
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