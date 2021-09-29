У каждого третьего человека, который переболел коронавирусом, фиксируется хотя бы один симптом длительного Covid-19.

При этом признаки болезни могут наблюдаться в течение довольно длительного времени — до трех и даже шести месяцев.

К таким выводам пришли исследователи из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC).

В их эксперименте приняли участие 270 тыс. человек, переболевших коронавирусом в США.

Согласно результатам исследования, у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом болезни через три месяца или даже через полгода.

Специалисты назвали наиболее частые признаки болезни:

проблемы с дыхательной функцией;

постоянная усталость;

различные боли в теле;

различные боли в теле; излишняя тревожность;

депрессия.

Коронавирус — опасное заболевание, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому его нужно вовремя диагностировать и правильно лечить. В этом помогут лишь специалисты, поэтому не стоит заниматься самолечением.