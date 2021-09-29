У кожної третьої людини, яка перехворіла на коронавірус, фіксується хоча б один симптом тривалого Covid-19.

Водночас ознаки хвороби можуть спостерігатися протягом досить тривалого часу – до трьох і навіть шести місяців.

Таких висновків прийшли дослідники з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) і Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров’я (BRC).

У їхньому експерименті взяли участь 270 тис. осіб, які перехворіли на коронавірус у США.

Згідно з результатами дослідження, у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом хвороби через три місяці або навіть через півроку.

Фахівці назвали найбільш часті ознаки хвороби:

проблеми з дихальною функцією;

постійна втома;

різні болі у тілі;

надмірна тривожність;

депресія.

Коронавірус – небезпечне захворювання, яке може привести до серйозних проблем зі здоров’ям. Тому його потрібно вчасно діагностувати і правильно лікувати. У цьому допоможуть лише фахівці, тому не варто займатися самолікуванням.