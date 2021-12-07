Сейчас в Киеве почти 70% взрослого населения получили прививку от коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко на форуме Украина 30. Саммит Дети.

– Сегодня город Киев приближается уже к этой отметке и реально может выполнить национальный план, утвержденный Кабмином, на территории одной административной единицы, когда город Киев вакцинирует 70% взрослого населения двумя дозами, – отметил Виктор Ляшко.

В то же время министр не уточнил, какая ситуация в других населенных пунктах и ​​регионах.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года.

С тех пор прививки получили в целом 13 826 163 украинца, первую дозу – 13 826 161 человек, две дозы – 11 921 738 граждан.

Сначала процесс иммунизации был медленным, однако осенью из-за волны коронавируса, роста уровня госпитализации и усиления карантинных мер жители страны начали активнее делать уколы. Сейчас прививка доступна всем гражданам старше 12 лет.

Источник: Всеукраинский Форум Украина 30. Саммит Дети