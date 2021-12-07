Наразі у Києві майже 70% дорослого населення отримали щеплення від коронавірусу.

Про це заявив очільник МОЗ України Віктор Ляшко на форумі Україна 30. Саміт Діти.

– Сьогодні місто Київ наближається вже до цієї позначки і реально може виконати національний план, затверджений Кабміном, на території однієї адміністративної одиниці, коли місто Київ вакцинує 70% дорослого населення двома дозами, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас міністр не уточнив, якою є ситуація в інших населених пунктах та регіонах.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року.

Відтоді щеплення отримали загалом 13 826 163 українці, першу дозу – 13 826 161 людина, дві дози – 11 921 738 громадян.

Спочатку процес імунізації був повільним, проте восени через хвилю коронавірусу, зростання рівня госпіталізації та посилення карантинних заходів жителі країни почали активніше робити уколи. Наразі щеплення доступне усім громадянам, старшим за 12 років.

Джерело: Всеукраїнський Форум Україна 30. Саміт Діти