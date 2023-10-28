В Черниговской области по состоянию на 27 октября 12 больных лептоспирозом, среди них двое детей.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, Инна Семенюк.

Медик отмечает, в общем, от болезни умерло уже два человека.

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Лептоспироз — болезнь, которая переходит от животных к людям, поражает печень, почки и нервную систему, приводит к воспалению головного и спинного мозга.

Болезнь сезонная, количество больных увеличивается летом и осенью.

Заразиться лептоспирозом можно не только при контакте с инфицированными животными, также при купании в зараженных водоемах. Инфекция проникает через любые раны на коже или слизистой оболочке, царапины, ожоги, трещины, порезы.