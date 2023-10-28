У Чернігівській області станом на 27 жовтня 12 хворих на лептоспіроз, серед них двоє дітей.

Про це розповіла лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, Інна Семенюк.

Медикиня наголошує, загалом, від хвороби померло вже дві людини.

Зараз дивляться

Лептоспіроз – недуга, яка переходить від тварин до людей, уражає печінку, нирки та нервову систему, призводить до запалення головного та спинного мозку.

Хвороба сезонна, кількість хворих збільшується літом та восени.

Заразитися лептоспірозом можна не тільки при контакті з інфікованими тваринами, також при купанні у заражених водоймах. Інфекція проникає через будь-які рани на шкірі чи слизовій оболонці, подряпини, опіки, тріщини, порізи.