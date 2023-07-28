22 июля в Ровенской областной детской больнице умер 3-месячный мальчик. Диагноз, с которым малыша доставили сюда из Демидовской центральной райбольницы, подтвердился — коклюш.

Заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней областного центра контроля и профилактики болезней Юлия Терентьева сообщила прессе, что мама с трехмесячным сыном обратилась в районную больницу уже когда младенец кашлял и задыхался целую неделю.

Врачи заподозрили коклюш и направили ребенка в областную детскую больницу. Там малыша сразу положили в реанимацию, но ничего поделать уже не могли — ребенок умер.

Во время проведения эпидрасследования установили, что у мальчика не было прививки от коклюша. Тогда как, согласно национальному календарю прививок, первую такую прививку должны были провести в 2 месяца, следующие — в 4, 6 и 18 месяцев.

Где ребенок заразился, не установлено. Известно, что семья мальчика ездила к родне на Полтавщину.

Сейчас за всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение, проведено обследование, возбудителя не обнаружено.

В первом полугодии этого года на Ровенщине подтверждено 22 случая коклюша, тогда как в прошлом году за это время был зарегистрирован только один случай.

— Коклюш — острое бактериальное инфекционное заболевание, которое имеет худшее течение у детей до одного года, — говорит Юлия Терентьева.

По ее словам, оно опасно своими осложнениями. Наиболее распространенное — пневмония. Приступы кашля случаются от 15 до 50 раз в сутки. Чаще возникают ночью.

Дети не могут откашляться — на фоне этого возникает рвота.

По утверждению врача, какого-то специфического лечения от коклюша не существует. Только симптоматическое.

Однако заболевание можно предупредить путем вакцинации.

Источник: Rivne Media