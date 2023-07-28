22 липня у Рівненській обласній дитячій лікарні помер 3-місячний хлопчик. Діагноз, з яким малюка доставили сюди з Демидівської центральної райлікарні, підтвердився – кашлюк.

Завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва повідомила пресі, що мама з тримісячним сином звернулася в районну лікарню вже коли немовля кашляло і задихалося цілий тиждень.

Лікарі запідозрили кашлюк і скерували дитину в обласну дитячу лікарню. Там малюка одразу поклали в реанімацію, але нічого вдіяти вже не могли – дитя померло.

Під час проведення епідрозслідування встановили, що у хлопчика не було щеплення від кашлюку. Тоді як, відповідно до національного календаря щеплень, перше таке щеплення мусили провести у 2 місяці, наступні – у 4, 6 та 18 місяців.

Де дитина заразилася, не встановлено. Відомо, що родина хлопчика їздила до рідні на Полтавщину.

Наразі за всіма контактними особами встановлено медичне спостереженя, проведено обстеження, збудника не виявлено.

Загалом, у першому півріччі цього року на Рівненщині підтверджено 22 випадки кашлюку, тоді як минулого року за цей час був зареєстрований лише один.

– Кашлюк – гостре бактеріальне інфекційне захворювання, яке має найгірший перебіг у дітей до одного року, – каже Юлія Терентьєва.

За її словами, воно небезпечне своїми ускладненнями. Найбільш поширене – пневмонія. Напади кашлю трапляютьсяє від 15 до 50 разів на добу. Частіше виникають вночі.

Діти не можуть відкашлятися – на фоні цього виникає блювота.

За твердженням лікарки, якогось специфічного лікування від кашлюку не існує. Лише симптоматичне.

Проте захворювання можна попередити шляхом вакцинації.

Джерело: Rivne Media