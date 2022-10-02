Американец из штата Луизиана привел в полное замешательство медиков, заявив им, что после приема обычного антидепрессанта его кожа стала серого цвета. Сообщается, что речь идет о антидепрессанте Флуоксетин, больше известный под торговой маркой Прозак.

Отмечается, что 34-летний мужчина начал принимать антидепрессант в мае 2021 года, но уже через неделю его жена Эмили заметила, что цвет его кожи изменился. Тайлер прекратил прием препарата, но кожа продолжала становиться темно-серой.

На этом фоне появились и другие симптомы, такие как очень красные, воспаленные глаза, кожа стала очень чувствительной к солнцу, а волосы начали стремительно седеть.

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Сообщается, что врачи исключили какие-либо серьезные заболевания, отравления и аутоиммунные патологии, но до сих пор не могут понять, что вызывает проблемы, в том числе являются ли они побочной реакцией на Флуоксетин.

На данный момент пара потратила около $500 на медицинское обслуживание Тайлера. Теперь им грозит потенциально огромный больничный счет, поскольку у них нет страховки и они не знают, сколько еще тестов потребуется, чтобы определить, что происходит.

Эмили даже организовала страницу в соцсетях в надежде собрать немного денег для покрытия медицинских расходов и возвращению Тайлера к его прежнему состоянию.

Источник: StudyFinds

Фото: SWNS