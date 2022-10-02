Британские ученые предприняли попытку ответить на вопрос: можно ли умереть от старости? К этому их подтолкнуло недавно опубликованное свидетельство о смерти королевы Елизаветы, в котором именно старость названа как причина ее кончины.

— Кто на самом деле умирает от старости, с медицинской точки зрения, в XXI веке, — сформулировали свой вопрос исследователи.

По их словам, основными причинами смерти пожилых людей в Великобритании являются:

слабоумие и болезнь Альцгеймера;

болезни сердца ;

цереброваскулярные заболевания (например, инсульт);

рак;

Covid-19 .

Другие известные причины включают хронические заболевания нижних дыхательных путей (такие как астма); грипп; и пневмония.

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— Фактически, старость как причина смерти, наряду с расплывчатым описанием, часто классифицируется как симптомы, признаки и неточно определенные состояния, — отмечают эксперты.

Интересная история

Старость как категория причины смерти имеет давнюю историю. Это была основная причина смерти в XIX веке, наряду с расплывчатым описанием “найден мертвым”.

Канадский философ Ян Хакинг писал, что смерть от чего-либо, кроме того, что было в официальном списке, была незаконной, например, смерть от старости.

— Указание точной причины смерти важно, потому что это ценный инструмент для отслеживания тенденций смертности для разных категорий населения, — настаивают ученые.

Исследования показывают, что семьям нужна информация о том, от чего умер их любимый человек, не только потому, что это может быть полезно для решения их собственных проблем со здоровьем, но и потому, что неизвестная причина смерти может усугубить горе и травму, особенно если смерть была внезапной или неожиданной.

Однако конкретная причина смерти человека, прожившего привилегированную жизнь и умершего в преклонном возрасте, например, может многое рассказать нам о том, как вести здоровый образ жизни и планировать, если так можно выразиться, хорошую смерть.

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