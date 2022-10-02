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С медицинской точки зрения: что значит умереть от старости

2 октября 2022, 11:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
королева

Британские ученые предприняли попытку ответить на вопрос: можно ли умереть от старости? К этому их подтолкнуло недавно опубликованное свидетельство о смерти королевы Елизаветы, в котором именно старость названа как причина ее кончины.  

Кто на самом деле умирает от старости, с медицинской точки зрения, в XXI веке, — сформулировали свой вопрос исследователи.

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По их словам, основными причинами смерти пожилых людей в Великобритании являются:

  • слабоумие и болезнь Альцгеймера;
  • болезни сердца;
  • цереброваскулярные заболевания (например, инсульт);
  • рак;
  • Covid-19

Другие известные причины включают хронические заболевания нижних дыхательных путей (такие как астма); грипп; и пневмония.

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— Фактически, старость как причина смерти, наряду с расплывчатым описанием, часто классифицируется как симптомы, признаки и неточно определенные состояния, — отмечают эксперты.

Интересная история

Старость как категория причины смерти имеет давнюю историю. Это была основная причина смерти в XIX веке, наряду с расплывчатым описанием “найден мертвым”.

Канадский философ Ян Хакинг писал, что смерть от чего-либо, кроме того, что было в официальном списке, была незаконной, например, смерть от старости.

Указание точной причины смерти важно, потому что это ценный инструмент для отслеживания тенденций смертности для разных категорий населения, настаивают ученые.

Исследования показывают, что семьям нужна информация о том, от чего умер их любимый человек, не только потому, что это может быть полезно для решения их собственных проблем со здоровьем, но и потому, что неизвестная причина смерти может усугубить горе и травму, особенно если смерть была внезапной или неожиданной. 

Однако конкретная причина смерти человека, прожившего привилегированную жизнь и умершего в преклонном возрасте, например, может многое рассказать нам о том, как вести здоровый образ жизни и планировать, если так можно выразиться, хорошую смерть.

Фото: Unsplash/CC0 Public Domain

Источник
MedicalXpress
Теги
Єлизавета ІІ науковці Смерть Старіння хвороби
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