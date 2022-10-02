Британські вчені зробили спробу відповісти на питання: чи можна померти від старості? До цього їх підштовхнуло нещодавно опубліковане свідоцтво про смерть королеви Єлизавети, в якому саме старість названа як причина її кончини.

– Хто насправді помирає від старості, з медичної точки зору, в XXI столітті, – сформулювали своє питання дослідники.

За їхніми словами, основними причинами смерті літніх людей у Великій Британії є:

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д еменція та хвороба Альцгеймера;

еменція та хвороба Альцгеймера; хвороби серця;

цереброваскулярні захворювання (наприклад, інсульт);

р ак;

ак; Covid-19.

Інші відомі причини включають хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів (такі як астма), грип і пневмонія.

– Фактично, старість як причина смерті, поряд з розпливчастим описом, часто класифікується як симптоми, ознаки і неточно певні стани, – відзначають експерти. Цікава історія

Старість як категорія причини смерті має давню історію. Це була основна причина смерті в XIX столітті, поряд з розпливчастим описом “знайдений мертвим”.

Канадський філософ Ян Хакінг писав, що смерть від чогось, крім того, що було в офіційному списку, була незаконною, наприклад, смерть від старості.

– Вказівка точної причини смерті важлива, тому що це цінний інструмент для відстеження тенденцій смертності для різних категорій населення, – наполягають вчені.

Дослідження показують, що сім’ям потрібна інформація про те, від чого померла їхня кохана людина, не тільки тому, що це може бути корисно для вирішення їхніх власних проблем зі здоров’ям, а й тому, що невідома причина смерті може погіршити горе і травму, особливо якщо смерть була раптовою або несподіваною.

Однак конкретна причина смерті людини, яка прожила привілейоване життя і померла в похилому віці, наприклад, може багато розповісти нам про те, як вести здоровий спосіб життя і планувати, якщо так можна висловитися, хорошу смерть.

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