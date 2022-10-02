Американець зі штату Луїзіана привів в стан повного розгублення медиків, заявивши їм, що після прийому звичайного антидепресанту його шкіра стала сірого кольору. Повідомляється, що мова йде про антидепресант Флуоксетин, більше відомий під торговою маркою Прозак.

Відзначається, що 34-річний чоловік почав приймати антидепресант в травні 2021 року, але вже через тиждень його дружина Емілі помітила, що колір його шкіри змінився. Тайлер припинив прийом препарату, але шкіра продовжувала ставати темно-сірою.

На цьому тлі з’явилися й інші симптоми, такі як дуже червоні, запалені очі, шкіра стала дуже чутливою до сонця, а волосся почало стрімко сивіти.

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Лікарі, як повідомляється, виключили будь-які серйозні захворювання, отруєння та аутоімунні патології, але все ще не можуть зрозуміти, що викликає проблеми, включаючи те, чи є вони побічною реакцією на Флуоксетин.

Нарзі пара витратила близько $500 на медичне обслуговування Тайлера. Тепер їм загрожує потенційно величезний лікарняний рахунок, оскільки у них немає страховки і вони не знають, скільки ще тестів потрібно, щоб визначити, що відбувається.

Емілі навіть організувала сторінку в соцмережах в надії зібрати трохи грошей для покриття медичних витрат і повернення Тайлера до його колишнього стану.

Джерело: StudyFinds

Фото: SWNS