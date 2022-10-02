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Подібний до коронавірусу і ВІЛ: людству загрожує ще один мавпячий вірус

2 Жовтня 2022, 12:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
науковці
Джерело: Depositphotos

Вчені Університету Колорадо в США в ході дослідження дійшли висновку, що маловідоме сімейство вірусів, яке вже ендемічне для диких африканських приматів і викликає смертельні симптоми, подібні лихоманці Ебола, вже готове поширитися на людей.

За словами вчених, такі артеривіруси вважаються серйозною загрозою для макак, але на сьогоднішній день не зареєстровано випадків зараження людини. При цьому неясно, який вплив вірус матиме на людей, якщо він перестрибне через вид.

Тут автори дослідження проводять паралелі з ВІЛ, попередник якого виник у африканських мавп, і закликають до пильності: спостерігаючи зараз за артеривирусами як у тварин, так і у людей, світова спільнота охорони здоров’я потенційно може уникнути нової пандемії.

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– Цей вірус вже знає, як отримати доступ до людських клітин, розмножуватися і уникнути деяких важливих імунних механізмів захисту, – попереджає автор дослідження, професор Сара Сойєр.

За її словами, в останні десятиліття все більше число таких вірусів перейшло до людей, завдавши тим самим величезної шкоди імунним системам, які не мають досвіду боротьби з патогенами.

Наприклад, мова йде про близькосхідний респіраторний синдром (MERS) у 2012 році, коронавірус важкого гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV) у 2003 році та SARS-CoV-2 (вірус, що викликає Covid-19) у 2020 році.

Нове дослідження демонструє, що артерівіруси мавп, подібно вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і його попередника, вірусу імунодефіциту мавп (SIV), атакують імунні клітини, виводячи з ладу ключові механізми захисту і зберігаючись в організмі на тривалий термін.

Автори підкреслюють, що нова пандемія не є неминучою. Але вони закликають світове співтовариство охорони здоров’я приділити пріоритетну увагу подальшому вивченню мавпячих артерівірусів, розробити для них тести на антитіла і розглянути можливість спостереження за популяціями людей, які тісно контактують з тваринами-носіями.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Смертельні віруси хвороби
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