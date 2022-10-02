Ученые Университета Колорадо в США в ходе исследования пришли к выводу, что малоизвестное семейство вирусов, уже эндемичное для диких африканских приматов и вызывающее смертельные симптомы, подобные лихорадке Эбола, уже готово распространиться на людей.

По словам ученых, такие артеривирусы считаются серьезной угрозой для макак, но на сегодняшний день не зарегистрировано случаев заражения человека. При этом неясно, какое влияние вирус окажет на людей, если он перепрыгнет через вид.

Здесь авторы исследования проводят параллели с ВИЧ, предшественник которого возник у африканских обезьян, и призывают к бдительности: наблюдая сейчас за артеривирусами как у животных, так и у людей, мировое сообщество здравоохранения потенциально может избежать новой пандемии.

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— Этот вирус уже знает, как получить доступ к человеческим клеткам, размножаться и избежать некоторых важных иммунных механизмов защиты, — предупреждает автор исследования, профессор Сара Сойер.

По ее словам, в последние десятилетия все большее число таких вирусов перешло к людям, нанеся тем самым огромный ущерб иммунным системам, которые не имеют опыта борьбы с патогенами.

Например, речь идет о ближневосточном респираторном синдроме (MERS) в 2012 году, коронавирусе тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) в 2003 году и SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий Covid-19) в 2020 году.

Новое исследование демонстрирует, что артеривирусы обезьян, подобно вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) и его предшественнику, вирусу иммунодефицита обезьян (SIV), атакуют иммунные клетки, выводя из строя ключевые механизмы защиты и сохраняясь в организме на длительный срок.

Авторы подчеркивают, что новая пандемия не является неизбежной. Но они призывают мировое сообщество здравоохранения уделить приоритетное внимание дальнейшему изучению обезьяньих артеривирусов, разработать для них тесты на антитела и рассмотреть возможность наблюдения за популяциями людей, которые тесно контактируют с животными-носителями.