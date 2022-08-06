6 августа, когда были нанесены ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки, отмечается Международный день Врачи мира – за мир.

Именно врачи спасают жизнь, которую разрушила война. Особенно сейчас, в Украине, написала на своей странице в Telegram Елена Зеленская.

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После каждого обстрела мирных городов русскими оккупантами у них становится больше работы. Они ежедневно спасают тех, кого Россия пытается убить в Виннице, Николаеве, Харькове, Донецкой области.

Они сражаются за каждого раненого воина. Спасают жизнь преждевременно родившихся младенцев. Оперируют под обстрелами. А еще они гибнут, принимая пациентов… Наши врачи.

– Низкий поклон за все, уважаемые медики, и берегите себя, пожалуйста. Отдельная благодарность нашим партнерам из Врачей без границ, — обратилась к врачам Зеленская.

Врачи без границ имеют большое сердце, они не только лечат, но и помогают немощным. Когда жители городов, расположенных вблизи фронта, призывают срочно эвакуироваться, не все имеют силы и это сделать. И здесь появляются врачи без границ. Они доставляют людей к поездам и сопровождают в безопасное место.

Они также первыми заходят на освобожденные от оккупантов территории, где люди нуждаются в лечении не только в телесных, но и душевных ран и психологической поддержке.

В их внимании, психологической поддержке нуждаются также те, кто был в плену, пережил пытки, подвергся насилию.

Елена Зеленская пожелала всем врачам и пациентам скорейшей победы и мира.

Источник: Елена Зеленская

Фото: Елена Зеленская