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Лікарі світу – за мир: вони щодня рятують життя під обстрілами

6 Серпня 2022, 17:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарі

6 серпня, коли були здійснені ядерні удари по японських містах Хіросіма і Нагасакі, відзначається Міжнародний день Лікарі світу- за мир.

Саме лікарі рятують життя, які зруйнувала війна. Особливо зараз, в Україні, написала на своїй сторінці в Telegram Олена Зеленська.

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Після кожного обстрілу мирних міст російськими окупантами у них більшає роботи. Вони щодня рятують тих, кого Росія намагається вбити у Вінниці, Миколаєві, Харкові, на Донеччині.

Вони борються за кожного пораненого воїна. Рятують життя передчасно народжених немовлят. Оперують під обстрілами.  А ще, вони гинуть, приймаючи пацієнтів… Наші лікарі.

– Низький уклін за все, шановні медики, і бережіть себе, будь ласка. Окрема подяка нашим партнерам із Лікарів без кордонів, – звернулася до лікарів Зеленська.

Лікарі без кордонів мають велике серце, вони не лише лікують, але й допомагають немічним. Коли мешканців міст, розташованих поблизу фронту, закликають терміново евакуюватися, не всі мають сили та змогу це зробити. І тут з’являються Лікарі без кордонів. Вони доправляють людей до потягів і супроводжують у безпечне місце.

медичний потяг

Вони також першими заходять на звільнені від окупантів території, де люди потребують не тільки лікування тілесних, а й душевних ран та психологічної підтримки.

врачи во время войны

Їхньої уваги, психологічної підтримки потребують також  ті, хто  був у полоні, пережив тортури, зазнав насильства.

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Олена Зеленська побажала всім лікарям і пацієнтам найшвидшої перемоги й миру.

Джерело: Олена Зеленська

Фото: Олена Зеленська

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