В марте прошлого года российские оккупанты захватили в Мариуполе здание Областной больницы интенсивного лечения. В тот момент туда доставили не менее семи тяжелораненых защитников города. Некоторые были без сознания.

Уже все знали, что может ждать в плену раненых украинских бойцов. Поэтому медработники больницы, чтобы спасти ребят, быстро переодели их в гражданскую одежду.

Однако в семье не без урода. Нашелся один человек, который свел на нет все усилия своих коллег.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, предательницей, на чьих руках кровь наших бойцов, оказалась врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза. Она, что называется, ждала Россию и поддерживала агрессора.

Во время проведения медицинского обхода врач передала военным РФ сведения о тяжелораненых и больных военнослужащих ВСУ, находящихся в больнице.

Оккупанты взяли защитников в плен, есть подтверждение, что их там подвергли физическим и моральным издевательствам.

По данному факту Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины по факту госизмены.

Джерело: Донецька обласна прокуратура