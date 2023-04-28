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Лікарка-зрадниця з Маріуполя передала наших поранених воїнів окупантам

28 Квітня 2023, 17:18
Валентина Андрейко журналістка
врач
Джерело: Depositphotos

У березні минулого року російські загарбники захопили у Маріуполі будівлю Обласної лікарні інтенсивного лікування. Туди доставили не менше семи важкопоранених захисників міста. Дехто був непритомним.

Уже всі знали, що може  чекати в полоні на поранених українських бійців. Тому медпрацівники лікарні, щоб врятувати хлопців, швидко перевдягли їх у цивільний одяг.

Проте у сім’ї не без виродка. Знайшлася одна людина, яка звела нанівець усі зусилля своїх колег.

зрадниця

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, зрадницею, на чиїх руках кров наших бійців, виявилася лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока. Вона, що називається, чекала Росію і підтримувала агресора.

Під час проведення медичного обходу лікарка й передала військовим РФ відомості про тяжкопоранених та хворих військовослужбовців ЗСУ, які були у медзакладі.

Окупанти взяли захисників у полон, є підтвердження, що їх там піддали фізичним та моральним знущанням.

За даним фактом Донецька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом держзради.

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Джерело: Донецька обласна прокуратура

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