Украина сегодня получает беспрецедентную мировую поддержку в противодействии российской агрессии во всех областях. В частности, и в медицинской. Страны-партнеры заявили, что готовы принимать на лечение и реабилитацию украинских воинов, получивших тяжелые ранения, и оказывать им медицинскую и реабилитационную помощь в лучших лечебных учреждениях с привлечением высококлассных специалистов.

Как утверждают врачи, из-за применения новейшего оружия мы имеем такие повреждения, которых еще не было раньше. К тому же раненых очень много. Поэтому дружественные страны готовы прийти на помощь в вопросе лечения и реабилитации украинских защитников.

Министерство по делам ветеранов Украины сообщает, что сегодня действует Порядок направления лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу. Он был утвержден постановлением Кабинета министров Украины №411 от 5 апреля 2022 года.

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Подробнее об алгоритме направления защитников Украины на лечение за границу можно узнать здесь.

Фото: Врачи без границ