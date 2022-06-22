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Лікування за кордоном: як туди відправити пораненого військового

22 Червня 2022, 12:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
евакуація

Україна сьогодні отримує безпрецедентну світову підтримку у протидії російській агресії в усіх сферах. Зокрема, й у медичній. Країни-партнери заявили, що  готові приймати на лікування та реабілітацію українських воїнів, які отримали важкі поранення, та надавати їм медичну і реабілітаційну допомогу у кращих лікувальних закладах із залученням висококласних фахівців.

Як стверджують лікарі, через застосування новітньої зброї, ми маємо такі ушкодження, яких ще не було раніше. До того ж поранених дуже багато. Саме тому дружні країни готові прийти на допомогу у питанні лікування та реабілітації українських захисників.

Міністерство у справах ветеранів України повідомляє, що на сьогодні діє Порядок направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування за кордон. Він був затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 411 від 5 квітня 2022 року.

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Детальніше про алгоритм направлення захисників України на лікування за кордон можна дізнатися тут .

Фото: Лікарі без кордонів

Джерело
ГУР
Теги
Медицина в Україні
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