У военных появился передвижной стоматологический кабинет ТриЗуб2 Хищник. Стоматологи говорят, что это самый функциональный из всех, которые сейчас есть в Украине.

Сделан такой кабинет на базе полноприводной машины, максимально компактный, чтобы его быстро спрятать или замаскировать.

Врач может работать сам или с ассистентом. Кроме того, здесь и полноценная стоматологическая установка, система стерилизации, кондиционер, портативный рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ, который просто подключается к планшету или ноутбуку.

Лечить зубы сразу на фронте! Теперь это возможно благодаря мобильному стоматологическому кабинету / 2 images

Собирала этот борт вся Украина, оборудованием и инструментами помогали американские врачи.

Стоматологи и такие кабинеты крайне необходимы на фронте.

— Если у бойца будет сильная зубная боль, можно говорить, что это полноценный 300-й, — говорит волонтер и врач-стоматолог Валерий Горбенко.

Сам Валерий с 2015 года много ездил на фронт и лечил защитников. Это огромная потребность — к сожалению, стоматологов там катастрофически не хватает.

— Было такое, что мы принимали по 25-30 человек в день там. Работу начинали с 6 утра и работали до полуночи, — говорит Валерий.

Этот борт поедет в Донецкую область в 59 бригаду, которая там сейчас выполняет задачи.

Стоматкабинет назвали в честь борта ТриЗуб 2, который “погиб” в Мариуполе.

Фото: Ирина Цимбал