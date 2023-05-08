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Лікувати зуби одразу на фронті! Тепер це можливо завдяки мобільному стоматологічному кабінету

8 Травня 2023, 18:10
Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV
мобільна стоматологія

У військових з’явився пересувний стоматологічний кабінет ТриЗуб2 Хижак. Стоматологи кажуть, що це найфункціональніший з усіх, які нині є в Україні.

Зроблений такий кабінет на базі повнопривідної автівки, максимально компактний, щоб його швидко  сховати або замаскувати.

Лікар може працювати сам або з асистентом. Крім того, тут і повноцінна стоматологічна установка, система стерилізації, кондиціонер, портативний рентгенівський апарат, апарат УЗД, який просто підключається до планшета чи ноутбука.

мобільна стоматологія
мобільна стоматологія
мобільна стоматологія
мобільна стоматологія
Лікувати зуби одразу на фронті! Тепер це можливо завдяки мобільному стоматологічному кабінету / 2 зображення

 

Збирала цей борт вся Україна, обладнанням й інструментами допомагали американські лікарі.

Стоматологи і такі кабінети вкрай необхідні на фронті.

– Якщо в бійця буде сильний зубний біль, можна говорити, що це повноцінний 300-й, – каже волонтер і лікар-стоматолог Валерій Горбенко.

Сам Валерій з 2015 року багато їздив на фронт і лікував захисників. Це величезна потреба — на жаль, стоматологів там катастрофічно не вистачає.

– Було таке, що ми приймали по 25-30 осіб на день там. Роботу починали з 6 ранку і працювали до півночі, – каже Валерій.

Цей борт поїде на Донеччину в 59 бригаду, яка там нині виконує завдання.

Стоматкабінет назвали на честь борту ТриЗуб2, який “загинув” у Маріуполі.

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Фото: Ірина Цимбал

Теги
Війна в Україні лікування Стоматологія
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