У військових з’явився пересувний стоматологічний кабінет ТриЗуб2 Хижак. Стоматологи кажуть, що це найфункціональніший з усіх, які нині є в Україні.

Зроблений такий кабінет на базі повнопривідної автівки, максимально компактний, щоб його швидко сховати або замаскувати.

Лікар може працювати сам або з асистентом. Крім того, тут і повноцінна стоматологічна установка, система стерилізації, кондиціонер, портативний рентгенівський апарат, апарат УЗД, який просто підключається до планшета чи ноутбука.

Лікувати зуби одразу на фронті! Тепер це можливо завдяки мобільному стоматологічному кабінету / 2 зображення

Збирала цей борт вся Україна, обладнанням й інструментами допомагали американські лікарі.

Стоматологи і такі кабінети вкрай необхідні на фронті.

– Якщо в бійця буде сильний зубний біль, можна говорити, що це повноцінний 300-й, – каже волонтер і лікар-стоматолог Валерій Горбенко.

Сам Валерій з 2015 року багато їздив на фронт і лікував захисників. Це величезна потреба — на жаль, стоматологів там катастрофічно не вистачає.

– Було таке, що ми приймали по 25-30 осіб на день там. Роботу починали з 6 ранку і працювали до півночі, – каже Валерій.

Цей борт поїде на Донеччину в 59 бригаду, яка там нині виконує завдання.

Стоматкабінет назвали на честь борту ТриЗуб2, який “загинув” у Маріуполі.

Фото: Ірина Цимбал