У військових з’явився пересувний стоматологічний кабінет ТриЗуб2 Хижак. Стоматологи кажуть, що це найфункціональніший з усіх, які нині є в Україні.
Зроблений такий кабінет на базі повнопривідної автівки, максимально компактний, щоб його швидко сховати або замаскувати.
Лікар може працювати сам або з асистентом. Крім того, тут і повноцінна стоматологічна установка, система стерилізації, кондиціонер, портативний рентгенівський апарат, апарат УЗД, який просто підключається до планшета чи ноутбука.
Збирала цей борт вся Україна, обладнанням й інструментами допомагали американські лікарі.
Стоматологи і такі кабінети вкрай необхідні на фронті.
– Якщо в бійця буде сильний зубний біль, можна говорити, що це повноцінний 300-й, – каже волонтер і лікар-стоматолог Валерій Горбенко.
Сам Валерій з 2015 року багато їздив на фронт і лікував захисників. Це величезна потреба — на жаль, стоматологів там катастрофічно не вистачає.
– Було таке, що ми приймали по 25-30 осіб на день там. Роботу починали з 6 ранку і працювали до півночі, – каже Валерій.
Цей борт поїде на Донеччину в 59 бригаду, яка там нині виконує завдання.
Стоматкабінет назвали на честь борту ТриЗуб2, який “загинув” у Маріуполі.
Фото: Ірина Цимбал