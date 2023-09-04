Основной этап ликвидации последствий теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) был успешно завершен 30 августа. Не выявлено ни одного случая заражения холерой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

После подрыва дамбы на Каховской ГЭС в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях, где проживало почти 900 тыс. человек. Почти 700 тыс. граждан остались без доступа к питьевой воде.

По информации Минздрава, для обеспечения потребностей населения в питьевой воде и предотвращения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации было доставлено 148 тыс. тонн питьевой и технической воды. Кроме того, центры контроля и профилактики болезней выдали 237 тыс. таблеток для обеззараживания питьевой воды для населения и предприятий водоснабжения.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что благодаря совместной работе специалистов центров контроля и профилактики болезней, медиков, экстренных служб и органов местного самоуправления удалось избежать вспышек инфекционных болезней.

На территориях, пострадавших от затопления, были развернуты три инфекционных хаба для лечения пациентов с подозрениями на острые кишечные инфекции и холеру. К счастью, ни один случай холеры не был выявлен.

С июля специалисты провели анализ более 100 проб почвы на территориях Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся затоплению. Относительно поверхностных водоемов, мониторинг будет продолжаться, и в случае выявления отклонений от санитарно-гигиенических норм будут информироваться органы местного самоуправления и общины.

Всего сейчас уровень загрязнения водоемов снизился до 10% в отдельных точках мониторинга, по сравнению со стартовым показателем в 35%.

Теракт на Каховской ГЭС произошел 6 июня, когда российские захватчики взорвали плотину, вызвав масштабное затопление. Пострадали не только Херсонская и Николаевская области, но и Запорожская и Днепропетровская области, где произошло снижение уровня воды в реке Днепр.