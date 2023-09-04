Основний етап ліквідації наслідків теракту на Каховській гідроелектростанції (ГЕС) було успішно завершено 30 серпня. Не виявлено жодного випадку зараження холерою. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Після підриву дамби на Каховській ГЕС в зону надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів у Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях, де проживало майже 900 тис. людей. Майже 700 тис. громадян залишилися без доступу до питної води.

За інформацією МОЗ, для забезпечення потреб населення в питній воді та запобігання спалахам інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації було доставлено 148 тис. тонн питної та технічної води. Крім того, центри контролю та профілактики хвороб видали 237 тис. таблеток для знезараження питної води для населення та підприємств водопостачання.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що завдяки спільній роботі спеціалістів центрів контролю та профілактики хвороб, медиків, екстрених служб та органів місцевого самоврядування вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб.

На територіях, які постраждали від затоплення, було розгорнуто три інфекційні хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру. На щастя, жоден випадок холери не було виявлено.

З липня фахівці провели аналіз понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення. Щодо поверхневих водойм, моніторинг буде продовжуватися, і в разі виявлення відхилень від санітарно-гігієнічних норм будуть інформуватися органи місцевого самоврядування та громади.

Усього зараз рівень забруднення водойм знизився до 10% в окремих точках моніторингу, порівняно зі стартовим показником в 35%.

Теракт на Каховській ГЕС стався 6 червня, коли російські загарбники підірвали греблю, спричинивши масштабне затоплення. Постраждали не лише Херсонська та Миколаївська області, але і Запорізька та Дніпропетровська області, де відбулося зниження рівня води в річці Дніпро.