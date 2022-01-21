Сертификаты о бустерной прививке против коронавируса появятся в конце января. Об этом 21 января сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Тем, кому сертификат нужно получить уже сейчас, должны обратиться к семейному врачу.

– Врач распечатает международное свидетельство, где дополнительно появляется третья прививка, – уточнил министр.

По словам Виктора Ляшко, сертификаты о бустерной прививке против Covid-19 будут “зелеными”.

Срок их действия будет продлен на девять месяцев.

Напомним, что бустерную дозу вакцины против Covid-19 для всех желающих в возрасте от 18 лет в Украине ввели 6 января.

19 января Кабмин сократил срок действия Covid-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Тогда же уточнили, что после получения бустерной дозы Covid-сертификаты начнут действовать при условии появления технической возможности.

В декабре министр цифровой информации Михаил Федоров анонсировал появление сертификата о бустерной дозе вакцины в приложении Дія в феврале 2022 года.

Глава ведомства предположил, что сертификат, скорее всего, будет иметь обновленный вид.