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Ляшко повідомив, коли можна буде отримати сертифікат про бустерне щеплення

21 Січня 2022, 23:36
Тетяна Забожко редакторка стрічки
Covid-сертифікат
Джерело: УНІАН

Сертифікати про бустерне щеплення проти коронавірусу з’являться наприкінці січня. Про це 21 січня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Тим, кому сертифікат потрібно отримати вже зараз, повинні звернутися до сімейного лікаря.

– Лікар роздрукує міжнародне свідоцтво, де додатково з’являється третє щеплення, – уточнив міністр.

За словами Віктора Ляшка, сертифікати про бустерне щеплення проти Covid-19 будуть “зеленими”.

Термін їхньої дії буде продовжений на дев’ять місяців.

Нагадаємо, що бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для усіх охочих віком від 18 років в Україні запровадили 6 січня.

19 січня Кабмін скоротив термін дії Covid-сертифіката після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

Тоді ж уточнили, що після отримання бустерної дози Covid-сертифікати почнуть діяти за умови появи технічної можливості.

У грудні міністр цифрової інформації Михайло Федоров анонсував появу сертифіката до бустерної дози вакцини в додатку Дія в лютому 2022 року.

Очільник відомства припустив, що сертифікат, скоріше за все, матиме оновлений вигляд.

Джерело
УНІАН
Теги
Covid-сертифікат , Віктор Ляшко , Вакцинація , Дія , Коронавірус Covid-19 , Мінцифри , Михайло Федоров , МОЗ України
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