Минздрав разными путями пытается узнать, как оказывается медицинская помощь украинцам в оккупации, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с представителями Международного комитета Красного Креста.

РФ постоянно нарушает нормы и конвенции международного права, отказывая предоставить информацию о состоянии оказания медицинской помощи раненым пленным украинцам и находящимся в оккупации.

Поэтому Минздрав обращается в международные организации с просьбой проверить, как обеспечивается право на медицинскую помощь украинских пленных и граждан, находящихся на временно оккупированных территориях.

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Также министерство надеется на содействие организации гуманитарных коридоров для доставки лекарственных средств.

— Как министр здравоохранения я неоднократно обращался в различные международные гуманитарные организации с призывом вмешаться и помочь нам в организации гуманитарных коридоров для обеспечения необходимыми медикаментами наших граждан, которые находятся на территориях, где Россия пытается установить оккупационный режим, — отметил министр.

Жизнь и здоровье граждан являются приоритетом для министерства, поэтому важно знать и понимать, оказывается ли медицинская помощь нашим гражданам и пленным в оккупации.

Также глава Минздрава поднял вопрос организации доставки на территории, где РФ пытается установить оккупационный режим, лекарственных средств и препаратов для того, чтобы врачи могли оказывать медицинскую помощь, а население имело доступ к необходимым препаратам. Сейчас оккупанты блокируют любую возможность для правительства Украины передать лекарственные средства на эти территории.

Кроме того, обсудили сотрудничество по вопросам восстановления психического здоровья украинцев и в сфере реабилитации.